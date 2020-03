Sport Kort: Herlings begint seizoen met 87e grandprixzege

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Tafeltennis: Nationale titels voor Tromer en Shuo

18.22 uur: Laurens Tromer is voor de tweede keer in zijn loopbaan Nederlands kampioen tafeltennis geworden. In Zwolle was Tromer in de eindstrijd de als eerste geplaatste Rajko Gommers met duidelijke cijfers de baas: 11-4 11-6 11-8 11-7.

Tromer was vier jaar geleden ook de beste van Nederland. Vorig jaar ging de titel naar Gommers.

Ook bij de vrouwen werd de titelhoudster onttroond. Kim Vermaas verloor in de finale van Shuo Han Men. Net als bij de mannen viel de beslissing na vier games: 11-7 11-9 11-9 11-9. Shuo pakte de titel ook in 2018.

Motorcrossen: Herlings begint seizoen met 87e grandprixzege

18.10 uur: Jeffrey Herlings heeft zijn eerste grote overwinning van het seizoen al op zak. De Brabander won de Grote Prijs van Groot-Brittannië, de openingsrace van het wereldkampioenschap. Het was de 87e grandprixzege in zijn carrière.

De 24-jarige fabrieksrijder van KTM won op het circuit in Matterley Basin met overmacht de eerste manche, maar in de tweede manche moest hij duidelijk zijn meerdere erkennen in regerend wereldkampioen Tim Gajser. De Sloveen kwam door een val in de eerste heat pas als achtste over de meet, maar revancheerde zich in de tweede met een machtig optreden. Herlings kwam als tweede binnen op 23 seconden. Glenn Coldenhoff kende een meer dan behoorlijke start met twee keer de zesde plaats in de heats.

De 25-jarige Herlings gaat dit jaar op jacht naar zijn tweede wereldtitel in de koningsklasse MXGP. Hij won zijn eerste in 2018 en kon zijn titel door blessureleed afgelopen jaar niet verdedigen. Deze winter kwam hij ongeschonden door en verscheen hij topfit aan de start.

Atletiek: Crosstitels voor atleten Schutte en Van Es

16.02 uur: Noah Schutte en Diane van Es hebben voor het eerst in hun atletiekcarrière de Nederlandse titels veldlopen veroverd. Beiden renden op een gevarieerd en zwaar parcours op recreatiepark Netl de Wildste Tuin in Kraggenburg (Noordoostpolder) overtuigend naar het goud.

Schutte kwam in 32.08 minuten over de finish na 10.000 meter en had meer dan een halve minuut voorsprong op Stan Niesten, die het zilver pakte. Brons was voor Niek Blikslager. De 24-jarige Schutte was eerder deze winter al de beste in de Abdijcross en won vorig weekeinde nog zilver op de 3000 meter bij de NK indoor. De Leidse atleet is ook erkend steeplechaser.

Van Es had 29.08 minuten nodig voor de 8000 meter lange cross. Zij telde aan de finish 40 seconden voorsprong op Ruth van der Meijden, die evenals vorig jaar het zilver behaalde. Jasmijn Bakker pakte het brons.

Youssef En-Nesyri (l) en Luuk de Jong. Ⓒ AFP

Voetbal: Invaller Luuk de Jong met Sevilla in slotfase langs Osasuna

14.07 uur: Sevilla heeft de competitiewedstrijd tegen Osasuna ternauwernood met 3-2 gewonnen. De ploeg van Luuk de Jong verspeelde een 2-0-voorsprong, maar maakte in blessuretijd alsnog de winnende treffer. Sevilla komt op 46 punten, 9 minder dan FC Barcelona dat later tegen zondag tegen Real Madrid speelt.

Zonder Luuk de Jong liep Sevilla in de eerste helft uit naar 2-0. Youssef En-Nesyri maakte op aangeven van Oliver Torres de 1-0. Lucas Ocampos verdubbelde de voorsprong in de blessuretijd van de eerste helft. Na de rust deden de bezoekers uit Pamplona wat terug via Aridane.

Met de benutte strafschop van Roberto Torres kwam Osasuna een kwartier voor tijd op gelijke hoogte. De ploeg speelde toen al geruime tijd met tien man, omdat doelman Sergio Herrera na hands met rood van het veld was gestuurd.

Met Luuk de Jong in de slotfase in de ploeg zette Sevilla druk. En-Nesyri tikte in de 93e minuut een bal die door Jules Kounde was teruggelegd goed binnen.

Michael van der Mark Ⓒ Hollandse Hoogte

Motorsport: Van der Mark ook vierde in twee race WK Superbike

10.45 uur Motorcoureur Michael van der Mark is ook in de tweede race van het WK Superbike in het Australische Philip Island als vierde geëindigd. De Rotterdammer moest zaterdag in de openingsrace ook genoegen nemen met een plek net buiten het podium.

In het begin van de race slaagde Van der Mark erin op zijn Yamaha zich naar voren te rijden. Maar hij werd gepasseerd door Jonathan Rea. De Brit hield de koppositie lange tijd vast, maar werd met nog twee ronden te gaan voorbij gereden door zijn landgenoot Alex Lowes. Lowes boekte zijn eerste overwinning sinds 2018 in Brno. Rea eindigde als tweede. Met de derde plek zorgde Scott Redding voor een volledig Brits podium. Achter dit drietal werd Van der Mark vierde.

Atletiek: Deelstra mist in Tokio olympische limiet marathon

06:15 uur Atlete Andrea Deelstra is er niet in geslaagd aan de limiet voor de olympische marathon te voldoen. Ze eindigde in de marathon van Tokio als twaalfde in een tijd van 2.33.34, ruim boven de vereiste tijd van 2.28.30. De klassering was evenmin voldoende. Een plaats bij de eerst acht had ook volstaan, omdat Tokio behoort tot een van de Major Marathons. De 34-jarige atlete was er wel bij op de vorige Olympische Spelen in Rio.

De marathon van Tokio was behoorlijk aangepast vanwege het nieuwe coronavirus, dat ook in Japan rondwaart. De duizenden recreanten mochten niet starten, alleen de elite wedstrijdlopers verschenen aan de start. De Israëlische Lonah Salpeter won de wedstrijd bij de vrouwen in 2.17.45.