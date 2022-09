Formule 1-kalender voor 2023 definitief: recordaantal van 24 races

Zoals De Telegraaf al meldde begint het seizoen op 5 maart in Bahrein en eindigt op 26 november in Abu Dhabi. Zandvoort - zoals ook al eerder vermeld - wordt op 27 augustus gehouden, een week eerder ten opzichte van de afgelopen twee jaar. De Dutch GP is dan de eerste race na de zomerstop. Het contract met Monaco is ook verlengd tot en met 2025, met drie jaar dus.

Overigens is de Grand Prix van China (16 april) nog onzeker door het coronavirus, deze race kan nog wegvallen op de kalender. Dan worden het er 23 in totaal.

„Een kalender met 24 races bewijst opnieuw de groei van de Formule 1 en de aantrekkingskracht wereldwijd”, zegt FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem. „De toevoeging van nieuwe circuits en het behoud van traditionele races onderstrepen het gezonde beheer dat de FIA over de sport voert. Ik verheug met er nu al op dat we in 2023 nog meer spannende races aan een nog grotere schare fans kunnen aanbieden.”

Bekijk hieronder de volledige kalender: