Domper voor Gutiérrez en PSV

Erick Gutierrez Ⓒ BSR Agency

Erick Gutiérrez staat voorlopig aan de kant. De middenvelder van PSV heeft zaterdag tijdens een training van de Mexicaanse nationale ploeg in New Jersey een breukje in zijn rechterhand opgelopen, meldt de Mexicaanse voetbalbond. Gutiérrez was vrijdag nog trefzeker in een oefenwedstrijd van Mexico tegen de Verenigde Staten (3-0). Hij maakte het tweede doelpunt.