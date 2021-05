Dusan Tadic: ’Ten Hag topcoach’

V.l.n.r.: Davy Klaassen, Daley Blind, Erik ten Hag en Dusan Tadic poseren met de schaal. Ⓒ FOTO’S ANP/HH, BSR AGENCY, AJAX IMAGES & GETTY IMAGES

Dusan Tadic (32), die nog tot de zomer van 2026 onder contract staat bij Ajax, is met Davy Klaassen en Daley Blind in zijn kielzog nu al de beste aankoop ooit van Marc Overmars. In de drie seizoenen dat de voorbeeldprof in Amsterdam speelt, bemachtigde hij twee officiële titels, één officieus kampioenschap, twee KNVB-bekers en reikte hij tot de halve finale van de Champions League en de kwartfinale van de Europa League. De aanvoerder van Ajax – dit Eredivisie-seizoen goed voor veertien treffers en zeventien assists – gaat in op zeven stellingen.