Wielerbond Italië rouwt om wereldkampioen veldrijden Renato Longo (85)

„Renato Longo was niet alleen een wielerkampioen, maar hij was een echte legende van het veldrijden”, zo wordt Luca Zaia, de voorzitter van de regio Veneto, geciteerd op de website van de Italiaanse wielerbond. „De vijf wereldtitels tonen aan hoeveel de atleet uit Vittorio Veneto erin is geslaagd om naam te maken in een discipline die in zijn tijd veel inspanning en veel zweet kostte. Niet alleen de regio Veneto was trots op hem, maar heel Italië.”