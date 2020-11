Ajax op volle sterkte tegen Midtjylland

Gravenberch, Onana en Tadic waren maandagavond al de eerder afgereisde selectie achterna gevlogen, in de hoop dinsdagavond toch te kunnen aantreden.

Eerder op deze dinsdagavond meldden meerdere bronnen dat ook Klaassen en reservedoelman Stekelenburg, die in eerste instantie ook niet af zouden reizen, gespot waren op de luchthaven in Midtjylland. Die informatie blijkt te kloppen, want beide spelers behoren tot de wedstrijdselectie.

Ajax speelt dinsdagavond om 21.00 uur het derde Champions League-duel in Denemarken.

