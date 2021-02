’Noa Lang is een megahype’

Noa Lang heeft in 18 competitieduels al 11 elf keer raak geschoten voor Club Brugge. Ⓒ FOTO Getty Images

AMSTERDAM - België is in de ban van Noa Lang, dé revelatie in de Jupiler Pro League. De 21-jarige aanvaller is helemaal opgebloeid bij Club Brugge, nadat hij Ajax via de achterdeur verliet. Op dit moment wordt Lang nog verhuurd, maar in de zomer geldt voor zijn club een verplichte optie tot koop. Eén ding is zeker: de 6 miljoen euro die Club Brugge moet betalen is nu al een schijntje. Oud-trainer en analist Aad de Mos, die het Belgische voetbal goed volgt, is onder de indruk van Lang.