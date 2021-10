Noni Madueke niet, Cody Gakpo mogelijk wel tegen Ajax

Schmidt liet doorschemeren dat Yorbe Vertessen in de Arena een basisplaats krijgt als vervanger van Madueke. De Belg, die ruim een half jaar deel uitmaakt van de selectie van PSV, scoorde in de wedstrijd om de Johan Cruijffschaal een van de vier treffers.

Of Cody Gakpo, die net als Madueke tegen AS Monaco geblesseerd uitviel, kan spelen is nog niet bekend. Gakpo kreeg een tik tegen de enkel. Waarschijnlijk weet Schmidt pas zaterdag of de doelpuntenmaker tegen Monaco daar voldoende van hersteld is.

De blessure van Madueke komt PSV heel slecht uit. Schmidt sprong voorzichtig om met de vleugelspeler, die bijna geen wedstrijd de volle negentig minuten speelde. ,,Dat hij toch een spierblessure krijgt is wrang. Maar dat hoort nou eenmaal bij het voetbal”, zei Schmidt berustend.

