PSV mist na Noni Madueke ook Cody Gakpo tegen Ajax

‘Overmars zou uitdaging bij Newcastle United direct aangaan’

Een in topvorm verkerend Ajax treft zondag in de eigen Johan Cruijff ArenA een wisselvallig PSV. Chef voetbal Valentijn Driessen blikt in Kick-Off vooruit op de topper, is zeer kritisch op PSV-trainer Roger Schmidt en haalt uit naar supporters met vuurwerk in stadions.