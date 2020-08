Het goud dat Elis Ligtlee niet gelukkig maakte

Olympische Spelen vormen al sinds ze bestaan een rijke voedingsbodem voor verhalen over succes en verlies, geluk en verdriet. Maar ze leveren ook onwaarschijnlijke sprookjes en bizarre incidenten op. Elis Ligtlee denderde tijdens de Olympische Spelen van Rio 2016 verrassend naar goud op de keirin, om zo haar ultieme doel als atleet te bereiken. Inmiddels is de 26-jarige Eerbeekse gestopt, maar haar jongere broertje Sam (22) hoopt in haar voetsporen te treden.