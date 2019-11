Caprara haalt Meijners terug in volleybalselectie

De naam van Floortje Meijners, die twaalf jaar niet voor Oranje uitkwam, staat op de lijst voor het olympisch kwalificatietoernooi, dat begin januari in Apeldoorn wordt gespeeld.

Caprara trainde Meijners ooit bij het Italiaanse Piacenza en gelooft dat deze sterke aanvalster de Nederlandse ploeg kan helpen op weg naar Tokio. Meijners, 32 jaar oud en moeder, speelde bij meerdere clubs in Turkije en Italië. In de afgelopen weken maakte ze indruk in het shirt van het Italiaanse Monza en dat is Caprara ook opgevallen.

Begin januari moet Nederland eerste worden tijdens een achtkamp waarbij Turkije, Polen en Duitsland de voornaamste concurrenten zijn. Giovanni Guidetti is de huidige bondscoach van Turkije en hij had in 2015 en 2016 de Nederlandse ploeg onder zijn hoede. In die jaren probeerde hij tevergeefs om Meijners terug bij de selectie te halen. Dat is zijn rivaal Caprara nu dus wel gelukt.