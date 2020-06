10.000 fans zien Budapest Honved bekerfinale winnen

Zo'n 10.000 toeschouwers bekeken de bekerfinale in de nieuwe Puskas National Arena, die plaats biedt aan 65.000 bezoekers. Volgens de Hongaarse veiligheidsvoorschriften was per vier stoelen maar één plaats bezet door een toeschouwer. De fans mochten ook niet achter elkaar gaan zitten.

Doelman Tomas Tujvel (links) van Honved en Budu Zivzivadze van Mezokovesd. Ⓒ AP

In Hongarije, dat minder hard door het coronavirus is getroffen dan veel andere landen in Europa, werd eind vorige maand het voetbalseizoen hervat. Fans waren in beperkte aantallen meteen weer welkom.