Drama voor medaillekandidaat Joris van Gool: ’Zal hier mee moeten dealen’

Van Gool toonde zich na de diskwalificatie schuldbewust: „Het was simpelweg een valse start. Mijn reactietijd was te snel. Ik moet nog even goed op de video nakijken wat er mis ging. Volgens mij bewoog ik even, maar stopte daarna. Normaal gesproken krijg je daar een gele kaart voor. Mijn het was mijn eigen fout en daar zal ik mee moeten dealen.”

Slechts drie Europeanen waren dit indoorseizoen sneller dan de 22-jarige Van Gool, die dan ook als medaillekandidaat was afgereisd naar Torun. Het liep anders dan gedacht; Van Gool kwam een fractie te vroeg uit het startblok en werd teruggeschoten. De Brabander had aanvankelijk niet door dat hij de valse starter was en prepareerde zich voor een nieuwe start, totdat een jurylid hem duidelijk maakte dat hij de indoorhal moest verlaten. Van Gool beende vervolgens boos en teleurgesteld weg en wilde ook niets zeggen tegen de aanwezige media.

De sprinter kan zich nu gaan opmaken voor het buitenseizoen. Hij is met de mannenploeg al zeker van deelname op de 4x100 meter estafette bij de Olympische Spelen van Tokio, maar wil zich ook indivdueel kwalificeren. Van Gool moet dan de limiettijd van 10,05 zien te slechten.