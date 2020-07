Opmerkelijk: André Schürrle (29) beëindigt abrupt carrière

„Deze beslissing is in langere tijd bij mij gegroeid”, laat Schürrle aan Der Spiegel weten. „Ik hoef geen applaus meer te ontvangen.”

Schürrle zei ook dat hij vaak eenzaam is geweest, vooral als „de dalen dieper werden en de hoogtepunten zeldzamer”. Volgens de aanvaller die deel uitmaakte van de kampioensploeg van het WK van 2014 stond de voetbalwereld het echter niet toe om deze gevoelens te tonen. „Je moet altijd een zekere rol spelen om in deze wereld te overleven, anders verlies je je baan en krijg je geen nieuwe meer.”

Assist in de WK-finale

Schürrle gaf de voorzet waaruit teamgenoot Mario Götze het beslissende doelpunt maakte in de WK-finale tegen Argentinië in 2014. De voetballer debuteerde in het profvoetbal bij 1.FSV Mainz 05 in 2009 en speelde vervolgens voor Bayer Leverkusen, Chelsea, VfL Wolfsburg en Dortmund. De laatste club leende hem in de afgelopen jaren uit aan Fulham en Spartak Moskou.