Van Gerwen: ’Hoop dat grote vriend Gakpo bij PSV blijft’

„Ik hoop dat hij nog even blijft, onze grote vriend, want dat is zéker belangrijk om kampioen te willen worden”, zei Van Gerwen woensdagmiddag desgevraagd, nadat hij zo’n twintig supporters, samen met een aantal selectiespelers van PSV, onder wie Joey Veerman, Marco van Ginkel en Guus Til, een onvergetelijke middag had bezorgd in samenwerking met de TOTO Dart Kings. Fans konden darten en voetballen, met en tegen hun helden.

„Iedereen weet dat PSV mijn cluppie is, dus het is mooi om mijn liefde voor darten en PSV te zien samenkomen”, aldus Van Gerwen. „Dit was echt speciaal, ook voor de mensen. Dat waren natuurlijk allemaal fans van PSV en ze kregen ook een shirtje van de club en één van mij. Al met al was het een fantastische combi.”

Van Ginkel praat bij met Van Gerwen. Ⓒ TOTO

Uitblinker Veerman

Van Gerwen zag één uitblinker onder de PSV’ers wat het darten betreft. „Joey Veerman was wel de beste”, aldus de Vlijmenaar. „Hij is nu ook een paar weken vrij van officiële duels, dus dan kan ’ie mooi extra trainen.

„Het WK darts in Ally Pally staat altijd aan op de buis bij mij thuis”, liet Veerman weten. „En Van Gerwen is natuurlijk een legend. Leuk om eens met hem een pijltje te mogen gooien. (Met een knipoog) We zijn bijna even goed.”

„Dit was een leuk initiatief, ook richting het WK”, aldus Van Gerwen, voor wie over twee weken het WK-darts start in het Alexandra Palace in Londen. De 33-jarige prijsvechter strijdt daar voor zijn vierde wereldtitel.