Klassieker voor het eerst in vier jaar weer in volle Kuip: politie op alles voorbereid

De laatste keer dat de teams elkaar troffen in Rotterdam, op 19 december 2021, werden rond de wedstrijd bijna tachtig mensen aangehouden, onder meer voor het bezit van zwaar illegaal vuurwerk, belediging en openlijke geweldpleging . Toen de bus van Ajax bij het stadion arriveerde werd die door honderden relschoppers belaagd met rookbommen en vuurwerk. Ook was er een groep van ruim honderd mensen die met onder meer vuurwerk, stenen en flessen naar de politie gooide. Met onder meer inzet van de mobiele eenheid en een waterkanon moest de orde hersteld worden.

Volgens een woordvoerder zijn de agenten van de Voetbaleenheid aan het werk, is er ME en is er reguliere specialistische ondersteuning zoals de politiepaarden. „Maar er zijn ook onzichtbare maatregelen.” Welke dat zijn blijft geheim.

De politie roept mensen op om de wedstrijd op het veld te laten beslissen in negentig minuten voetbal. „Elke poging die supporters ondernemen om de wedstrijd te ontregelen dan wel acties richting de spelersbus van Ajax te ondernemen zou door de KNVB aangegrepen kunnen worden om sportieve maatregelen te nemen tegen Feyenoord”, aldus de woordvoerder. De politie waarschuwt ook dat misdragingen tot vervolging en stadionverboden kunnen leiden.

De wedstrijd van december 2021, die vanwege de coronamaatregelen in een lege Kuip werd gespeeld, stond onder extra hoogspanning vanwege de aanwezigheid van ex-Feyenoordspeler Steven Berghuis, die in de zomer van 2021 een veelbesproken overstap maakte naar de Amsterdamse club.

Het is de eerste keer sinds 27 januari 2019 dat De Klassieker, die toen eindigde in een 6-2 zege voor de thuisploeg, weer in een vol stadion wordt gespeeld. Bij wedstrijden tussen beide rivalen zijn al jarenlang geen supporters van het uitspelende team welkom vanwege ongeregeldheden in het verleden rond deze ontmoeting.