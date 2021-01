Matte kelderkraker tussen ADO Den Haag en FC Emmen eindigt doelpuntloos

Premium Voetbal

Willem Janssen is na een ellendig jaar weer helemaal de oude

FC Utrecht beleeft een tegenvallend seizoen en vertoeft al geruime tijd in de grauwe middenmoot. Afgelopen weekend was er wel een lichtpuntje in sportief donkere tijden. Heracles Almelo werd verslagen, de eerste zege van dit kalenderjaar en pas de tweede overwinning in twaalf duels onder de nieuwe t...