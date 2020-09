Uitglijder Feyenoord tegen FC Twente

Zowel Feyenoord als Twente heeft nu vier punten. Feyenoord begon het seizoen vorige week met een uitzege op PEC Zwolle: 0-2. De ploeg van trainer Ron Jans rekende in de Grolsch Veste af met Fortuna Sittard: 2-1.

Nadat Feyenoord al in de tweede minuut op achterstand was gekomen tegen FC Twente door een doelpunt van Vaclav Cerny mocht topscorer Steven Berghuis na een half uurtje Feyenoord naast de tukkers schieten.

Zijn slap ingeschoten strafschop werd uit de hoek gehaald door Twente-goalie Joël Drommel. Een flinke teleurstelling voor Berghuis, maar tot zijn opluchting was Julio Pleguezuelo zo vriendelijk om hem direct weer te vloeren. Een nieuwe strafschop, oordeelde arbiter Pol van Boekel. Terecht. Berghuis bleek nu wel bij de les. Met een harde wreeftrap knalde hij Feyenoord op 1-1. Vorige week scoorde de geboren Apeldoorner ook al twee keer tegen PEC.

Eric Botteghin blaast geblesseerd de aftocht. Ⓒ ANP/HH

Bij die 1-1 stand bleef het in de eerste helft. Tegenvaller voor Feyenoord was het uitvallen van Eric Botteghin. De Braziliaanse verdediger van de Stadionclub leek te kampen met een spierblessure. Bart Nieuwkoop was zijn vervanger. De 13.000 toeschouwers in De Kuip zagen in de slotfase de Portugees João Carlos Teixeira debuteren bij Feyenoord.

In de tweede helft was het aantal kansen schaars. totdat de blessuretijd aanbrak. In de zes minuten die werden bijgetrokken kreeg Feyenoord de nodige kansen om het te beslissen. Berghuis miste twee droomkansen en ook Luciano Narsingh scoorde niet vanauit zeer kansrijke positie.

Het gelijkspel is vooral voor Feyenoord een tegenvaller. Voor Twente zal de remise, zeker na het ziedende slotoffensief van Feyenoord, voelen als een gewonnen punt.

