Hockeyvrouwen nemen pas in het laatste kwart afstand van Ierland

Nederland zette de olympische debutant vanaf de eerste minuut vol onder druk en halverwege het eerste kwart betaalde zich dat uit met een doelpunt. Na een combinatie door de as werd Felice Albers gevonden en ondanks dat ze op de stick getikt werd door de keepster rondde ze beheerst af. De hockeysters hadden het vooral aan zichzelf te wijten dat de score niet hoger was. In het tweede kwart slaagden er Ieren er er een stuk beter in om Oranje van het doel weg te houden en dus was de score bij rust 1-0.

In het derde kwartier reeg de Nederlandse equipe vooral de strafcorners aaneen, maar steeds zonder succes. Vooral doelvrouw Ayeisha McFerran greep tal van gelegenheden aan om zich te onderscheiden in deze wedstrijd. Het grote pluspunt was dat Ierland er geen moment in slaagde om aan de overzijde ook wat gevaar te creëren.

In het laatste kwart werd het verschil dan wel gemaakt. In twee minuten tijd scoorden en Laurien Leurink. Via een strafcorner bepaalde Frederique Matla vervolgens de eindstand op 4-0.

