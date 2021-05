Eerste ATP-titel voor Sebastian Korda

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Tennis: Korda pakt in Parma eerste titel op ATP Tour

23.58 uur: De Amerikaan Sebastian Korda heeft zijn eerste toernooi op de ATP Tour gewonnen. De 20-jarige zoon van oud-tennisprof Petr Korda was in Parma in twee sets te sterk voor de Italiaan Marco Cecchinato: 6-2 6-4. Korda had tot dusverre één keer eerder een finale bereikt op de ATP Tour. In januari van dit jaar verloor hij de finale in Delray Beach van de Pool Hubert Hurkacz.

„Hier heb ik van gedroomd”, zei Korda. „Ik dacht echt dat ik het ging doen in Delray Beach en toen was ik heel teleurgesteld. Maar ik ben positief gebleven, zelfs met de matige start die ik had in het gravelseizoen.”

Korda, vooraf aan dit toernooi de nummer 63 van de wereld, begint komende week aan Roland Garros met een titel op zak. Hij neemt het in de eerste ronde op tegen de Spanjaard Pedro Martinez. Vorig jaar kwam Korda in het uitgestelde grandslamtoernooi van Parijs vanuit de kwalificaties tot de vierde ronde, waarin hij verloor van de latere winnaar Rafael Nadal.

Basketbal: 3x3 ploeg naar kwartfinale OKT, vrouwen eruit

23.43 uur: De Nederlandse mannen in de nieuwe olympische discipline 3x3 hebben zich met twee zeges alsnog geplaatst voor de kwartfinale van het kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen van Tokio. De mannen versloegen eerst Oostenrijk met 17-15 en waren daarna met 22-16 ook te sterk voor Kroatië.

De ploeg van bondscoach Brian Benjamin waren het kwalificatietoernooi begonnen met nederlagen tegen Letland en Canada. In de kwartfinale treffen Dimeo van der Horst, Arvin Slagter, Jessey Voorn en Julian Jarin zondag de Verenigde Staten. Alleen voor de top-3 is in Graz een olympisch ticket te verdienen.

In de spannende wedstrijd tegen Oostenrijk zorgde Van der Horst voor zes punten en Voorn voor vijf punten. Slagter was vier keer succesvol en Jaring twee keer. In de wedstrijd tegen de Kroaten scoorde Voorn zeven keer en Van der Horst zes keer. Met vijf punten van Slagter en vier van Jaring kwam Oranje tot een hoge score.

De vrouwen wonnen zaterdag ook twee wedstrijden, maar hebben de kwartfinale toch niet gehaald. Nederland won met 16-14 van Belarus en met 22-3 van Sri-Lanka. Door de zege van Belarus op Estland eindigden de Nederlandse speelsters van bondscoach Hakim Salem niet bij de eerste twee in de groep. Loyce Bettonvil, Jill Bettonvil, Ilse Kuijt en Noortje Driessen eindigden de groep als derde met twee zeges en 65 punten. Belarus had eveneens twee zeges, maar drie punten meer.

Paardensport: Smolders vierde bij Grote Prijs van St. Tropez

21.34 uur: Harry Smolders is bij de Grote Prijs van Saint Tropez in de Global Champions Tour als vierde geëindigd. Smolders kwam met Monaco tot 35,83 en één springfout in de barrage. De zege ging naar de Zweed Peder Fredricson.

Smolders moest als eerste van de zes combinaties in de barrage van start en moest wel het nodige riskeren voor een topklassering. Met de 12-jarige ruin Monaco koos de ruiter uit Lage Mierde de aanval en die strandde al op de tweede hindernis, waarvan de bovenste balk in het zand belandde. Met een tijd van 35,83 seconden bleek dat goed voor de vierde plaats.

Bart Bles kwalificeerde zich als tweede Nederlander voor de Grote Prijs. In de eerste omloop kwam Bles met Fernando-H over de lijn met negen strafpunten en eindigde op de 24e plaats. Na drie wedstrijden van de Global Champions Tour staat Bles in de tussenstand op de tweede plaats achter Fredricson. Smolders is dankzij de vierde plaats geklommen naar de twaalfde plek.

Motorsport: Van der Mark zevende in tweede race Superbike

19.41 uur: Michael van der Mark is als zevende geëindigd in de eerste race van het tweede raceweekend in het WK Superbike. Op het circuit in het Portugese Estoril ging de zege naar Scott Redding. De Brit bleef de Turkse motorcoureur Toprak Razgatlioglu en zijn landgenoot Jonathan Rea voor.

Rea, die de openingsrace in Aragon had gewonnen, gaat in het WK-klassement aan de leiding met 73 punten. De zesvoudig wereldkampioen in de Superbike heeft in het klassement acht punten meer dan Redding. Van der Mark staat zesde met 30 punten.

Wielrennen: Brand wint vijfde etappe in Ronde van Thüringen

18.44 uur: Wielrenster Lucinda Brand heeft in de Ronde van Thüringen haar leidende positie iets verstevigd. De wielrenster van Trek-Segafredo won de vijfde etappe met start en finish in Weimar. De regerend wereldkampioene veldrijden had eerder ook al de derde etappe in de etappekoers op haar naam geschreven.

In de rit met een heuvelachtige finale gingen Chantal Blaak en de Duitse Lisa Klein al vroeg in de aanval. Het tweetal werd op zo’n twaalf kilometer van de streep ingerekend, waarna meerdere rensters probeerden weg te komen. Brand plaatste haar aanval na het laatste klimmetje en kwam in Weimar solo aan met 6 seconden voorsprong op Lorena Wiebes en de Deense Emma Norsgaard.

Tennis: Krejcikova pakt eerste WTA-titel

18.40 uur: Tennisster Barbora Krejcikova heeft haar eerste titel in het WTA-circuit veroverd. De Tsjechische nummer 38 van de wereldranglijst was in de finale van het graveltoernooi in Straatsburg in twee sets te sterk voor de Roemeense Sorana Cirstea: 6-3 6-3.

De 25-jarige Krejcikova won eerder al veertien titels in het ITF-circuit. Ze speelt komende week in de eerste ronde van het grandslamtoernooi in Parijs tegen haar landgenote Kristyna Pliskova, die op de 89e plaats staat in het mondiale klassement. Krejcikova haalde vorig jaar op Roland Garros de vierde ronde.

Cirstea blijft vooralsnog op twee WTA-titels staan. Zij speelt in Parijs in de eerste ronde tegen de als negentiende geplaatste Britse Johanna Konta.

Rugby: Nederlandse mannen promoveren na zege op België

17.35 uur: De Nederlandse rugbyers hebben tegen België promotie naar de Rugby Europa Championship, de hoogst haalbare Europese competitie, afgedwongen. Nederland versloeg de Belgische rugbyers in Waterloo met 23-21.

Nederland leidde bij rust met 10-0 en liep zelfs uit naar 13-0. België kwam echter terug tot 14-13, maar in een spannende slotfase waren de Nederlanders van hoofdcoach Zane Gardiner net iets effectiever.

De Nederlandse rugbyers waren op 10 juli vorig jaar winnaar geworden van de Rugby Europe Trophy 2019-2020, maar moesten bijna een jaar wachten op de play-off wedstrijd tegen de nummer laatst uit de Championship, België.

Het is voor het eerst in twintig jaar dat Nederland terugkeert op het hoogste Europese niveau. In de nieuwe competitie, die dit voorjaar al van start is gegaan, neemt Nederland het op tegen Portugal, Georgië, Roemenië, Spanje en Rusland.

Beachvolleybal: Varenhorst/Van de Velde in halve finales Sotsji

16.03 uur: Beachvolleyballers Christiaan Varenhorst en Steven van de Velde hebben bij het viersterrentoernooi in de wereldbeker in Sotsji de halve finales bereikt. Het Nederlandse duo versloeg in de kwartfinales de Amerikanen Tri Bourne en Trevor Crabb in twee sets: 21-19 21-12. In iets meer dan een half uur was het duo klaar. In de halve finales treffen de Nederlanders zondag Cherif Younousse en Tijan Ahmed uit Qatar.

Varenhorst en Van de Velde hadden eerder zaterdag de Polen Grzegorz Fijalek en Michal Bryl verslagen en zo de kwartfinales bereikt. Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen werden al in de eerste ronde in het Russische zand uitgeschakeld door Bourne en Crabb.

Volleybal: Nederlandse mannen geven in Nations League voorsprong weg tegen Japan

16.00 uur: Het is de Nederlandse volleyballers op de Nations League niet gelukt hun eerste zege te boeken. In Rimini gaf Oranje tegen Japan een voorsprong van 2-0 in sets uit handen. Het werd uiteindelijk 22-25 23-25 25-22 25-17 15-8 voor de Japanners

Het was voor Oranje de tweede wedstrijd in de groepsfase. Vrijdag verloor Nederland al met 3-1 van Rusland, de winnaar van de laatste twee edities. Japan had in de eerste wedstrijd met 3-0 gewonnen van Iran, zondag de tegenstander van Oranje.

Aan de Nations League doen de beste zestien landen ter wereld mee. Oranje mocht in de jaarlijkse intercontinentale landencompetitie van wereldvolleybalbond FIVB, die tot 2018 nog de World League heette, de plaats innemen van China. De Chinezen trokken zich terug.

Motorsport: Training MotoGP verlaat door zwaar ongeval in Moto3

15.25 uur: Een zwaar ongeval van de Zwitser Jason Dupasquier in de kwalificaties van de Moto3-klasse heeft voor vertraging gezorgd in het tijdschema van de Grote Prijs van Italië MotoGP, op het circuit van Mugello. De vierde vrije oefensessie voor de MotoGP-rijders, die gepland stond voor 13.30 uur, moet nog starten.

Op beelden is te zien hoe Dupasquier viel en geraakt leek te worden door een motor. Hij bleef schijnbaar levenloos liggen. Ongeveer een halfuur na het ongeval lag de 19-jarige Zwitser nog steeds op het circuit, intussen omringd door hulpverleners. Een medische helikopter werd stand-by gehouden. De organisatie liet weten dat Dupasquier ondertussen naar het ziekenhuis van Florence is gebracht, waar hij verder onderzocht zal worden.

De Japanner Ayumu Sasaki en de Spanjaard Jeremy Alcoba waren ook betrokken bij het ongeval, maar zij liepen geen zware verwondingen op.

Golf: Joost Luiten meldt zich weer bovenin na sterke ronde

15.10 uur: Joost Luiten heeft zich weer bovenin gemeld na een sterke derde ronde op het Made in Himmerland, een toernooi van de Europese Tour in Denemarken. Luiten kwam tot een ronde van 66, 5 slagen onder het baangemiddelde. Daarmee belandde hij op de gedeelde tiende plek, op vijf slagen van de leidende Oostenrijker Bernd Wiesberger. De 35-jarige Luiten kwam tot zes birdies en een bogey. Op de eerste dag had Luiten 68 slagen nodig, vrijdag ging hij rond in 70 slagen. Na drie dagen staat hij op -9.

Luiten maakt in Denemarken na een afwezigheid van ruim drie weken zijn rentree. De Bleiswijker keerde in het eerste weekeinde van mei vanwege heftige buikpijn met spoed terug uit Tenerife, waar hij deelnam aan een toernooi. Wil Besseling ging zaterdag rond in 70 slagen. Hij staat met een een score van 207 slagen (-6) op de gedeelde 35e plek.

Tennis: Botic van de Zandschulp zondag direct in actie op Roland Garros

14.36 uur: Tennisser Botic van de Zandschulp komt op de eerste dag van Roland Garros direct in actie. De Nederlandse debutant neemt het zondag op baan 14 op tegen de Pool Hubert Hurkacz.

Van de Zandschulp en Hurkacz spelen de vierde partij op die baan. Daarvoor staan er twee vrouwenpartijen en een wedstrijd in het mannentoernooi gepland.

Er doen in Parijs drie Nederlanders mee aan het enkelspel. Kiki Bertens en Arantxa Rus komen pas later in actie.

Zondagochtend om 11.00 uur is Naomi Osaka de eerste speelster die het Court Philippe Chatrier betreedt. De Japanse nummer 2 van de wereld neemt het op tegen Patricia Maria Tig.

Ook Dominic Thiem en Stefanos Tsitsipas spelen zondag op de hoofdbaan.

Basketbal: Tatum brengt Boston Celtics met 50 punten terug

9.13 uur: Boston Celtics is in de play-offs van de NBA tegen Brooklyn Nets teruggekomen. Na de eerste twee duels met de Nets verloren te hebben, brachten de Celtics de stand met een 125-119-zege terug tot 2-1.

Jayson Tatum nam in Boston liefst 50 punten voor zijn rekening. Eerder deze maand was hij tegen Washington Wizards ook al goed voor 50 punten. Hij bezorgde zijn ploeg toen een plek in de play-offs.

De vierde wedstrijd wordt ook in Boston gespeeld. De ploeg die als eerst vier zeges heeft geboekt, plaatst zich voor de volgende ronde. De Nets zijn als tweede geplaatst in de Eastern Conference.