Sport kort: Boston Celtics leven nog in NBA play-offs dankzij Jayson Tatum

Basketbal: Tatum brengt Boston Celtics met 50 punten terug

9.13 uur: Boston Celtics is in de play-offs van de NBA tegen Brooklyn Nets teruggekomen. Na de eerste twee duels met de Nets verloren te hebben, brachten de Celtics de stand met een 125-119-zege terug tot 2-1.

Jayson Tatum nam in Boston liefst 50 punten voor zijn rekening. Eerder deze maand was hij tegen Washington Wizards ook al goed voor 50 punten. Hij bezorgde zijn ploeg toen een plek in de play-offs.

De vierde wedstrijd wordt ook in Boston gespeeld. De ploeg die als eerst vier zeges heeft geboekt, plaatst zich voor de volgende ronde. De Nets zijn als tweede geplaatst in de Eastern Conference.