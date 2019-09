Ancelotti witheet vanwege bouwput ’Geen woorden voor’

Het bijna 60 jaar oude stadion, eigendom van de gemeente, heeft deze zomer een flinke renovatie ondergaan en de werkzaamheden zijn iets uitgelopen.

„Hier zijn geen woorden voor”, zegt Ancelotti in een verklaring op de website van de voetbalclub. „Je kan in twee maanden een huis bouwen, maar het lukt deze mensen zelfs niet om in die tijd kleedkamers te renoveren.”

Om de woorden van Ancelotti kracht bij te zetten, publiceerde Napoli ook een filmpje waarin te zien is hoe de situatie in de kleedkamers is. Overal staan stellages en blikken verf, stopcontacten hangen los in de muur en de wasbakken ontbreken nog.

„Ik heb het geaccepteerd dat we de eerste twee wedstrijden buitenshuis zouden spelen, zodat de renovatiewerkzaamheden voltooid konden worden”, aldus Ancelotti, wiens elftal de competitie begon met uitwedstrijden tegen Fiorentina (3-4) en Juventus (4-3).

„Maar waar moeten we ons nu omkleden voor de komende thuiswedstrijden tegen Sampdoria en Liverpool? Ik ben geschokt door de incompetente wijze waarop leiding is gegeven aan deze werkzaamheden. Hoe kunnen de regio, de gemeente en de toezichthouders de afspraken zo geschonden hebben? Dit lijkt op minachting en een gebrek aan respect voor de voetbalploeg uit de stad. Ik ben ontzet.”

Filomena Smiraglia, de architecte die verantwoordelijk is voor de renovatie, zei in Italiaanse media verrast te zijn door de harde uitspraken van Ancelotti. Ze beweert juist complimenten te hebben gehad van vicevoorzitter Edoardo De Laurentiis. Dat werd via Twitter weer ontkend door Napoli.