’EK voetbal wordt vermoedelijk niet het toernooi dat we ons allemaal wensen’

„We moeten ervan uitgaan dat het coronavirus ons het komende jaar nog niet gaat verlaten”, vervolgde de bestuurder. „Misschien dat een aantal bezoekers wordt toegelaten, maar heel veel zullen het er nog niet zijn.”

Bierhoff is wel optimistisch over het doorgaan van het evenement, dat vanwege de coronacrisis deze zomer met een jaar werd uitgesteld. „We hebben bij de Champions League bijvoorbeeld gezien dat het mogelijk is spelers enige tijd in afzondering te houden en op een veilige manier te laten voetballen.”

Er wordt in twaalf verschillende landen gespeeld. De Duitse stad München is een van de speelsteden, net als Amsterdam. Er doen verhalen de ronde dat de UEFA het EK in verband met het virus toch nog in één land wil houden, maar een bevestiging van die optie is er niet. Rusland, dat het laatste wereldkampioenschap organiseerde, zou kandidaat zijn.