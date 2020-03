Nadal wil donatie van 11 miljoen realiseren

Nadal had contact met basketballer Pau Gasol en de twee Spaanse sporticonen besloten een actie op te zetten voor het Rode Kruis dat zich inzet voor kwetsbare gezinnen die het moeilijk hebben door de gevolgen van het virus.

„Het doel is duidelijk, we willen 11 miljoen euro ophalen om 1.350.000 mensen te helpen. We hopen dat de gehele Spaanse sport meedoet”, zegt Nadal. „Pau en ik hebben alvast onze donaties gedaan en we geloven erin dat jullie meehelpen om dit de mooiste overwinning te maken.”

Spanje is een van de landen die het zwaarst is getroffen door het coronavirus. Er zijn meer dan 56.000 mensen besmet en meer dan 4000 mensen overleden. Het land zit nog zeker tot en met 12 april in lockdown.