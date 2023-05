Premium Het beste van De Telegraaf

Larrazabal wint KLM Open; Caron beste Nederlander Gefrustreerde Joost Luiten: ’Dan kan je jezelf voor je kop slaan’

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Joost Luiten beleeft geen fijn toernooi. Ⓒ ANP/HH

CROMVOIRT - Het werd een KLM Open met wisselend succes voor de Nederlanders, van wie eerst Joost Luiten en daarna Rowin Caron mee leek te dingen naar de zege. Uiteindelijk bleven ze ver verwijderd van de winnende score (-13) van de Spanjaard Pablo Larrazabal. Caron werd met -7 de beste thuisspeler, waar tweevoudig winnaar Luiten (-4) baalde, nadat hij donderdag nog zo goed met -5 was gestart. ,,Daarna ben ik alleen maar weggezakt. In het weekend heb ik geen putt geholed, en dat is behoorlijk frustrerend.”