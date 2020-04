Van Barneveld klopt Taylor in spectaculair huiskamerduel

De twee streden niet eens zozeer om de overwinning, maar vóóral om geld op te halen om hun steentje bij te dragen in de coronacrisis. Zo leverde een 180’er 1000 pond op voor het goede doel. De voormalig wereldkampioenen gooiden op een elektronisch bord met pijlen met een plastic punt (soft tips, red).

’Barney’ begon de partij goed en gooide 56 uit met single 6 en bullseye. Hierna gooide Van Barneveld zijn eerste 180’er van de avond, goed voor 1000 pond voor de Voedselbank. Taylor - spelend 450 kilometer verderop vanuit zijn huiskamer in Stoke-On-Trent - speelde voor de Britse gezondheidszorg.

Met hoge gemiddeldes en finishes van 161 en 151 werd er uitstekend gegooid door de twee voormalig dartshelden. De ex-profdarter uit Den Haag kwam met 2-0 voor en later ook met 3-2. Maar toen liet ’The Power’ zijn klasse zien.

De Brit liep uit naar 6-3 en had nog maar een leg nodig om de partij te winnen (best of 13 legs, red), maar Barney gaf zich niet gewonnen. Hij kwam terug tot 5-6 en had zelfs een prachtige kans op een negendarter in de leg erna. Slechts de negende en laatste pijl gooide hij net naast de dubbel 12. Toch wist hij de leg alsnog te pakken: 6-6.

In de beslissende leg liet Van Barneveld het niet meer gebeuren om het duel alsnog te verliezen. Op bullseye gooide hij de partij uit: 7-6.

De cijfers na de wedstrijd.

In totaal werden er 15 180’ers gegooid: Van Barneveld 95) en Taylor (10) gooiden alleen daar al 15.000 pond bij elkaar.