Mollema en De Kort als knechten naar de Tour

„Het is logisch dat ik graag op het podium wil staan in Parijs, maar het zal een zware strijd worden. Ik denk dat we een heel allround-team hebben”, zegt de 34-jarige Porte, die voor de negende keer de Tour de France gaat rijden. In 2016 behaalde de Australische klimmer zijn beste resultaat, met de vijfde plek.

De 32-jarige Mollema, die in de Giro d’Italia als vijfde eindigde, staat ook voor zijn negende optreden en was al een keer zesde (2013) en zevende (2015).

Het Amerikaanse team wordt verder gecompleteerd door de Fransman Julien Bernard, de Italianen Fabio Felline en Giulio Ciccone, de Let Toms Skujins en de Belg Jasper Stuyven.

De Tour de France start op 6 juli in Brussel.