Ajax met Dusan Tadic en Brian Brobbey in basis tegen FC Groningen

Het opstellen van beiden gaat ten kosten van Steven Berghuis, die vorige week tegen Fortuna Sittard als aanvallende middenvelder het veld opging. In de Johan Cruijff ArenA moet hij genoegen nemen met een reserverol.

„De reden waarom we Brian van RB Leipizg hebben gekocht, is omdat we een echte negen in de selectie wilden hebben”, sprak Schreuder vrijdag tijdens de persconferentie, naar aanleiding van de opgelaaide discussie over wie er bij Ajax nou in de spits moest spelen.

„Natuurlijk heeft Tadic de afgelopen jaren krediet opgebouwd, maar ook hij moet presteren. De eerste helft tegen Fortuna (met Tadic op negen, red.) was niet goed. Ik had hem ook kunnen wisselen, maar keek wat het beste was voor na rust. Volgens mij is het met Dusan achter Brobbey uitstekend verlopen en heeft hij ook een assist gegeven. Je hebt kunnen zien dat het de tweede helft directer was en dat er meer tempo in de wedstrijd zat. Procentueel hadden we minder balbezit, maar wel veel meer doelkansen.”

Brobbey begon vorige week als wissel, maar maakte in de tweede helft als invaller het verschil. Hij was goed voor een treffer en een assist en medeverantwoordelijk voor het ombuigen van de 1-0 achterstand: 3-2 zege. Tadic bereidde de goal van Brobbey voor.

Opstelling

Ajax: Pasveer; Rensch, Timber, Blind, Wijndal; Álvarez, Tadic, Taylor; Antony, Brobbey en Bergwijn.