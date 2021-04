Ajax kan op geboortedag van Johan Cruijff kampioen worden

Dusan Tadic (tweede van links) lacht breeduit na de 0-1 van Sébastien Haller. Ook Davy Klaassen en Nicolas Tagliafico delen in de feestvreugde. Ⓒ Matty van Wijnbergen

WAALWIJK - Het is een van de typisch Cruijffiaanse uitspraken: ’Toeval is logisch.’ En hoewel de puzzelstukjes door een bijzondere samenloop van omstandigheden op hun plaats lijken te vallen, zou de legendarische nummer 14 het vast volkomen begrijpelijk hebben gevonden dat Ajax (wellicht) op zijn geboortedag kampioen wordt. Na de overwinning bij RKC (0-1) is 25 april de meest waarschijnlijke dag dat de Amsterdammers de bloemen en schaal in ontvangst kunnen nemen.