PSV bevestigt de komst van Joël Drommel

Dat PSV interesse had in Drommel was al enige tijd duidelijk. Het onderhandelen over transfersom zorgde ervoor dat het toch nog even duurde voordat de komst officieel gemaakt werd door de Eindhovenaren.

„Met Joël beschikken we komend seizoen over een talentvolle doelman die er direct staat en potentie heeft nog beter te worden’, zegt technisch manager John de Jong. „Joël heeft ondanks zijn nog jonge leeftijd al ontzettend veel ervaring op het hoogste niveau. Hij is één van de meest beloftevolle keepers van Nederland en de Eredivisie. We zijn overtuigd van zijn kwaliteiten en potentie.”

Bij PSV zorgt dit ervoor dat de keeperscarousel op volle toeren draait. „Met het aanstaande vertrek van Lars Unnerstall en de mogelijkheid dat Yvon Mvogo terugkeert naar RB Leipzig in ons achterhoofd, wilden we er zeker van zijn bij de start van het seizoen te beschikken over een betrouwbare keeper die de kwaliteiten heeft om voor PSV te spelen”, legt De Jong uit. „Dat is met het aantrekken van Joël gelukt. Daarnaast beschikken we met Maxime Delanghe en Vincent Müller over twee talentvolle keepers die dit seizoen gegroeid zijn door trainingen bij de A-selectie en wedstrijdminuten met Jong PSV.”

’Ingezet op een overstap naar PSV’

Drommel is zelf in zijn nopjes met zijn overstap. „Vanaf het eerste gesprek, heb ik mijn zinnen op een overstap naar PSV gezet. De club en Roger Schmidt hebben veel vertrouwen in mijn kwaliteiten. PSV is een Nederlandse topclub, die jaarlijks strijdt om de prijzen en Europees voetbal speelt. Naar die uitdaging was ik op zoek. Ik wil het seizoen goed afsluiten en kijk enorm uit om daarna aan te sluiten bij PSV en kennis te maken met de spelersgroep en overige stafleden.”

Drommel kwam in 2014 over van IJsselmeervogels naar FC Twente. Hij keepte eerst nog regelmatig voor de beloften, alvorens hij in het seizoen 2018/19 definitief eerste keeper werd. Vooral dit seizoen maakt de keeper een uitstekende indruk, wat hem zelfs een oproep voor het Nederlands elftal opleverde.