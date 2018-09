Weer aantal Russen door de mand gevallen

Het gaat om vier skeletonners, onder wie Aleksandr Tretiakov, de winnaar van goud op de Spelen van Sotsji. Ook Elena Nikitina, die brons won op de Spelen van 2014 en haar collega's Maria Orlova en Olga Potilitsina zijn geschorst. De vier zijn nooit meer welkom op de Olympische Spelen en Tretiakov en Nikitina moeten daarnaast hun medailles inleveren.

Een disciplinaire commissie van het IOC is alle urinemonsters van Russische deelnemers aan de Winterspelen van Sotsji opnieuw aan het onderzoeken, nadat het antidopingbureau WADA had geconcludeerd dat Rusland op grote schaal had gefraudeerd.

Twee weken geleden schorste het IOC al vier Russische langlaufers levenslang voor de Spelen. Twee andere Russische langlaufers onder wie gouden medaillewinnaar Aleksander Legkov, waren al eerder gestraft.