Louis van Gaal richt zich tot Sherida Spitse: ‘Ik hou van je’

,,Hallo, beste Sherida”, begint de bondscoach van het Nederlands elftal zijn videoboodschap, die via Twitter werd gedeeld door Priscilla Janssens, venue director bij de UEFA.

,,Een meisje uit Sneek, dat international werd. Ik ben blij dat ik nog heb meegewerkt aan die structuur waarin jij bent opgeleid. In 2000 hebben we het masterplan geschreven en om meer meisjes te stimuleren dachten wij toen dat het goed was om meisjes meer samen te laten spelen met jongens. En nu ben je 200-voudig international. Dat is ongelooflijk. Ik heb mij natuurlijk voorbereid en dan lees ik dat je eerlijk en direct bent, dat je altijd wil winnen. Nou, zo ben ik ook. Ik vind je geweldig! Er is bovendien geen man die 200 internlands heeft gespeeld. Gefeliciteerd, en ga nou nog even door. Want met jouw spirit kunnen we weer een gooi doen naar de EK-titel en wie weet, een wereldtitel. Sherida, ik hou van je.”

Wesley Sneijder

Ook Wesley Sneijder, de recordinternational bij de mannen met 134 caps, liet van zich horen. ,,Lieve, lieve Sherida. Tweehonderd interlands dat is niet niks. Wat een prestatie. Ik vind jou passie en drive geweldig om te zien. We hebben elkaar natuurlijk gezien tijdens je gasttraining bij de Sneijder Academy. Ook dat deed je met veel plezier en liefde voor het voetbal. Dat maakt jou anders dan de rest. Daarmee onderscheid je jezelf. Lieve schat, ik wil je nogmaals van harte feliciteren en tot snel. Dan drinken we een kleine wijntje op je prestatie.”

Boeket

Spitse kreeg voor de wedstrijd tegen Engeland een groot boeket van Sarina Wiegman, die vorig jaar na een uiterst succesvolle periode bij de Oranje Leeuwinnen vertrok en nu bondscoach van Engeland is.

Spitse hoopt na haar loopbaan verder te gaan als trainer. Ze heeft al diverse diploma’s op zak. Voorlopig blijft ze nog voetballen. Ze staat op het punt om haar contract bij Ajax met enkele seizoenen te verlengen.