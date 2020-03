De hele voetbalwereld is een speelbal van het coronavirus

Valentijn Driessen Ⓒ René Bouwman

Als de belangrijkste bijzaak in het leven even ophoudt te bestaan, zie je bij FOX en Ziggo een breed scala aan vaak bijzondere en goedgemaakte documentaires langskomen. In de PSV Academy hoor je interim-trainer Ernest Faber in zijn rol als hoofd opleiding praten over holistisch opleiden. Edwin van der Sar en zijn vrouw Annemarie maken zich namens de Edwin van der Sar Foundation sterk voor mensen met hersenletsel. Voormalig FC Utrecht-spits Jacob Mulenga, een verdienstelijk motorcrosser in zijn jeugd in Zambia, vertelt dat hij een toekomst voor zich ziet als aandeelhouder van FC Utrecht. En Guus Til beweegt zich ontheemd door Moskou.