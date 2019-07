Stam: ’Voor veel geld spelers kopen geeft niet altijd garanties’

Op het trainingskamp in het Oostenrijkse Scheffau am Wilden Kaiser gaf de voormalige topverdediger aan daar op dit moment totaal niet mee bezig te zijn. „Ik ga geen uitspraken doen over de titel. Ik ben gretig en wil het maximale eruit halen. We moeten een modus vinden dat we goed gaan presteren en dan gaan we tijdens het seizoen kijken waar we uit kunnen komen. Er zullen genoeg mensen zijn die zeggen dat Feyenoord altijd moet roepen dat ze voor de titel willen gaan. Maar ik ben er een voorstander van dat we moeten roepen dat Feyenoord een topclub is en dat we het maximale eruit moeten halen.”

Twee jaar na de laatste landstitel, die toen een droogte van zeventien seizoenen afsloot, lijkt een herhaling van dat kunststukje ver weg. Feyenoord eindigde afgelopen seizoen op 21 punten achterstand van kampioen Ajax, dat door de inkomsten vanuit de Champions League en op de transfermarkt financieel enorm diepe zakken heeft.

Waar Ajax de euro’s al flink liet rollen, doet Feyenoord het nog rustig aan op spelersgebied. Alleen het transfervrije drietal Luciano Narsingh, Liam Kelly en Nick Marsman is tot nu toe aangetrokken.

Toch denkt Stam dat Feyenoord stappen kan maken ten opzichte van de concurrentie. „Door zelf creatief te zijn binnen je selectie en bij het binnenhalen van jongens. En ook in je manier van spelen. Al met al moet je zorgen dat je toch het verschil kunt maken. Ajax heeft het goed gedaan natuurlijk, maar het alleen maar voor veel geld kopen van spelers geeft ook niet altijd garanties. Dat heb ik zelf ook genoeg meegemaakt in het buitenland.”

