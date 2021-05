Sport Kort: ’Bekende van Ajax’ volgt Peter Bosz op bij Bayer Leverkusen

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Trainer Young Boys naar Bayer Leverkusen

07.38 uur: Trainer Gerardo Seoane van de Zwitserse kampioen Young Boys wordt de nieuwe coach van de Duitse club Bayer Leverkusen. Dat melden diverse Duitse media. De 42-jarige Zwitser zal een contract van 2 jaar tekenen en de club uit Bern ontvangt een afkoopsom van ongeveer 2 miljoen euro, omdat Seoane nog een contract heeft bij Young Boys dat loopt tot en met 2023. De clubs hebben de transfer nog niet bevestigd.

Leverkusen ontsloeg eind maart Peter Bosz. De Nederlandse trainer presteerde volgens de clubleiding ondermaats. Hannes Wolf, een jeugdtrainer van de Duitse voetbalbond, is tot het einde van dit seizoen de interim-coach. Leverkusen staat zesde in de Bundesliga.

Seoane veroverde de afgelopen drie seizoenen met Young Boys de landstitel. De club won dit seizoen ook de Zwitserse beker, maar werd in de achtste finales van de Europa League uitgeschakeld door Ajax.

Basketbal: Tatum loodst Celtics met 50 punten naar play-offs NBA

07.18 uur: De basketballers van Boston Celtics hebben zich verzekerd van deelname aan de play-offs in de NBA. De ploeg won de barrage in de oostelijke divisie met 118-100 van Washington Wizards en eindigde daardoor als zevende in de stand. Tegenstander in de eerste ronde van de play-offs is Brooklyn Nets.

Jayson Tatum was de uitblinker bij Boston Celtics. Hij maakte liefst 50 punten. Ploeggenoot Kemba Walker noteerde 29 punten voor de Celtics. Bij de verliezende ploeg uit Washington was vedette Russell Westbrook goed voor 20 punten en 14 rebounds. De Wizards hebben nog altijd kans de play-offs te halen. De ploeg speelt nog een beslissende barrage tegen Indiana Pacers.

Voetbal: Play-offs om Europees ticket van start met publiek

07.00 uur: Woensdagavond beginnen de play-offs met als inzet een ticket voor Europees voetbal. Feyenoord neemt het om 21.00 uur thuis op tegen stadgenoot Sparta, FC Utrecht wacht om 18.45 uur een thuiswedstrijd tegen FC Groningen.

Bij beide duels mag publiek aanwezig zijn. Bij de Rotterdamse derby zijn 6500 fans welkom, FC Utrecht mag maximaal 3000 fans in De Galgenwaard toelaten. Maandagavond was Feyenoord - Sparta al binnen twee uur ’uitverkocht’, dinsdagmiddag om 12.30 uur had FC Utrecht nog niet alle tickets verkocht.

De winnaars van beide duels spelen zaterdagavond de finale. De winnaar van de play-offs ontvangt een ticket voor de tweede voorronde van de nieuwe Conference League. Mocht Feyenoord verliezen, dan betekent dat het afscheid van trainer Dick Advocaat, die na dit seizoen wordt opgevolgd door Arne Slot.

Feyenoord, FC Utrecht, FC Groningen en Sparta zijn de nummers 5 tot en met 8 van afgelopen seizoen.