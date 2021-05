Sport Kort: Paris Saint-Germain verslaat Monaco in Franse bekerfinale

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Trainer Allardyce verlaat voetbalclub West Bromwich Albion

00.25 uur: Sam Allardyce vertrekt na dit seizoen bij West Bromwich Albion. Hoewel de coach degradeerde met de club, kreeg hij wel een nieuw contract aangeboden. "Ik ben iemand van de korte termijn", zo lichtte hij zijn besluit toe. "West Bromwich heeft iemand voor de lange termijn nodig."

Het doel van West Bromwich is zo snel mogelijk terugkeren in de Premier League. "Als ik er volgend seizoen in zou slagen te promoveren, zou het logisch zijn als ik dan nog een jaar doorga. Die toezegging kan ik echter absoluut niet geven. Daarom is het beter nu te stoppen", aldus de geroutineerde coach.

Big Sam (66) trad half december in dienst bij West Bromwich, als opvolger van de ontslagen Kroaat Slaven Bilic. Het is voor het eerst in zijn lange loopbaan dat hij met een club degradeert.

Voetbal: Paris Saint-Germain verslaat Monaco in Franse bekerfinale

23.14 uur: Paris Saint-Germain heeft de Franse beker gewonnen. De formatie van coach Mauricio Pochettino won de in het stadion van Saint-Denis nabij Parijs gespeelde finale van AS Monaco, 0-2.

Mauro Icardi zette de Parijzenaars na 19 minuten op voorsprong. De Argentijn scoorde na voorbereidend werk van Kylian Mbappé. Mbappé zelfs besliste het duel in de slotfase, nu was Ángel Di María de aangever.

Mitchel Bakker bleef op de bank bij Paris Saint-Germain.

In de competitie staat Paris Saint-Germain op de tweede plaats, achter Lille. Monaco is de nummer 3 van de ranglijst.

Volleybal: Nederlanse vrouwen winnen testduel met België

20.18 uur: De Nederlandse volleybalsters hebben in Sliedrecht gewonnen van België. Het werd 3-0 voor Oranje. Beide landen zijn in voorbereiding op de Nations League, die volgende week begint in het Italiaanse Rimini. Bij een 3-0 stand kwamen beide bondscoaches overeen nog een bonusset te spelen, die werd gewonnen door België.

Bondscoach Avital Selinger koos voor een basisopstelling met Britt Bongaerts (spelverdeler), Elles Dambrink (diagonaal), Anne Buijs en Nika Daalderop (passer/lopers), Eline Timmerman en Indy Baijens (middens) en Myrthe Schoot (libero).

Voetbal: Bayern München mag 250 toeschouwers toelaten bij slotduel

19.06 uur: Bayern München mag zaterdag 250 toeschouwers toelaten in de Allianz Arena. De Duitse kampioen speelt dan het slotduel in de Bundesliga tegen Augsburg. Het is voor het eerst sinds maart vorig jaar dat publiek aanwezig is bij Bayern. Destijds was de tegenstander ook Augsburg. Er passen ongeveer 75.000 fans in het stadion.

De versoepelingen betreffende de coronapandemie zijn inmiddels dusdanig dat een zeer beperkte groep weer naar binnen mag. Bayern geeft 100 kaarten aan medewerkers van ziekenhuizen, „die in deze crisis ongelooflijk hard voor de gemeenschap hebben gewerkt.”

100 tickets gaan verder naar leden van de club, het restant wordt verdeeld onder familieleden van spelers en staf.

Voetbal: Rossen assistent van Wormuth bij Heracles Almelo

17.58 uur: Ivo Rossen werkt vanaf komend seizoen voor Heracles Almelo. De 39-jarige oud-prof wordt assistent van hoofdtrainer Frank Wormuth. Afgelopen seizoen was Rossen nog assistent bij FC Eindhoven.

Rossen speelde als profvoetballer voor FC Dordrecht, Go Ahead Eagles, PEC Zwolle, St. Truiden, FC Den Bosch en FC Eindhoven. Bij de Eindhovenaren sloot hij zijn voetbalcarrière in 2017 af.

„Hij heeft het vermogen om onze spelers te helpen in hun ontwikkeling en een relatie met hen op te bouwen. Dat vinden wij belangrijk in de rol van een assistent-trainer. We zochten iemand die daartoe in staat is en met de komst van Ivo zijn we daarin geslaagd”, zegt Tim Gilissen, technisch directeur van Heracles.

Voetbal: Duitse middenvelder Khedira beëindigt voetballoopbaan

17.45 uur: Sami Khedira stopt met voetballen. Dat maakte de 34-jarige Duitse middenvelder bekend tijdens een persconferentie bij zijn club Hertha BSC.

Khedira maakte deel uit van de Duitse selectie die in 2014 in Brazilië de wereldtitel veroverde. Hij voetbalde eerder achtereenvolgens voor VfB Stuttgart, Real Madrid en Juventus. Khedira werd in zijn loopbaan vaak geplaagd door blessures.

Wielrennen: Britse renner Hayter wint in Ruta del Sol en neemt leiding over

16.58 uur: Ethan Hayter heeft de tweede etappe in de Ruta del Sol op zijn naam geschreven. De Britse wielrenner van Ineos Grenadiers bleef in de lastige heuveletappe van Iznajar naar Alcala la Real de Colombiaan Miguel Ángel López 8 seconden voor. De Noor Sven Erik Bystrøm werd derde op 10 seconden van de winnaar.

Hayter, die eerder dit jaar een etappe won in de Ronde van de Algarve en de Wielerweek Coppi & Bartali, nam dankzij zijn zege de leiding in het klassement over van de Spanjaard Gonzalo Serrano. López is tweede op 11 seconden en Bystrøm derde op 13 tellen.

De renners wacht donderdag een zware rit met zes beklimmingen. De Ruta del Sol eindigt zaterdag.

De Ruta del Sol werd vanwege de coronapandemie verplaatst van februari naar mei. Titelverdediger Jakob Fuglsang is er niet bij dit jaar. Het deelnemersveld is minder sterk dan voorgaande edities, omdat op dit moment ook de Ronde van Italië wordt verreden.

Wielrennen: Pogacar in aanloop naar Tour niet in Critérium du Dauphiné

15.43 uur: Tour de France-winnaar Tadej Pogacar doet in aanloop naar de Ronde van Frankrijk van dit jaar niet mee aan Critérium du Dauphiné, van 30 mei tot en met 6 juni. De Sloveen gaat in eigen land deelnemen aan de Ronde van Slovenië en de nationale kampioenschappen.

Pogacar, die sinds zijn zege in Luik-Bastenaken-Luik niet meer in actie kwam, deed drie keer eerder mee aan de Ronde van Slovenië (9 tot en met 13 juni). Hij werd er een keer vijfde en twee keer vierde. In aanloop naar de wedstrijd in eigen land gaat Pogacar op hoogtestage in Italië.

Na de Tour doet Pogacar ook mee aan de Olympische Spelen. De Tour begint op 26 juni en eindigt op 18 juli. De wegwedstrijd op de Spelen is op 24 juli.

Vorig jaar werd Pogacar (22) vierde in Critérium du Dauphiné.

Voetbal: Mulder verlengt bij RKC en begint aan tiende seizoen in Waalwijk

14.48 uur: Hans Mulder heeft zijn contract bij RKC Waalwijk verlengd tot de zomer van 2022 en gaat zodoende zijn tiende seizoen in bij de Brabantse club. De 34-jarige middenvelder heeft al 233 officiële duels voor RKC gespeeld.

„Hans is met zijn ervaring en leiderschap zowel als speler en als mens belangrijk voor de club en de spelersgroep”, aldus algemeen directeur Frank van Mosselveld. „Hij belichaamt waar wij als RKC voor staan; strijd, passie en trots. Hij is hiermee een ware cultuurbewaker van de club.”

Mulder maakt deel uit van de top 10 van spelers met de meeste duels voor RKC. Hij speelde van 2006 tot 2011 in Waalwijk en keerde er in 2017 terug. Tussendoor speelde hij onder meer voor Willem II en NEC.

RKC eindigde afgelopen seizoen als vijftiende, net boven de degradatiestreep. De ploeg van trainer Fred Grim had een beter doelsaldo dan nummer 16 FC Emmen, dat play-offs om promotie en degradatie moet spelen.

Tennis: Wimbledon heeft vertrouwen in verwelkomen van meer fan

14.31 uur: Wimbledon heeft er vertrouwen in dat het vanaf volgende maand meer dan 25 procent van de totale capaciteit kan verwelkomen. Eind vorige maand maakte het grandslamtoernooi bekend minimaal een kwart van het gebruikelijke toeschouwersaantal te willen verwelkomen.

„Dankzij de versoepelingen in fase 3 en vroege positieve ontwikkelingen zijn we ervan overtuigd dat we in staat zullen zijn om onze ticketcapaciteit voor het toernooi dit jaar verder te vergroten dan het minimum van de 25 procent die we vorige maand hebben bekendgemaakt”, zei de All England Lawn Tennis Club woensdag in een verklaring.

Het Verenigd Koninkrijk zette maandag weer een grote stap in het versoepelen van de coronaregels. Horecazaken in Engeland mogen ook binnen weer klanten ontvangen en inwoners mogen weer op vakantie in het buitenland.

De Britse regering stelde in januari een lockdown in en is die nu stapsgewijs aan het afbouwen. Premier Boris Johnson waarschuwde vorige week dat de nieuwe Indiase coronavariant de plannen kan compliceren om volgende maand de laatste beperkingen in Engeland op te heffen.

Wimbledon begint op maandag 28 juni. Vorig jaar ging het toernooi niet door.

Waterpolo: International Simone van de Kraats naar Spaanse topclub

11.22 uur: Waterpoloster Simone van de Kraats maakt de overstap naar de Spaanse competitie. De 20-jarige international, die deze zomer met Oranje deelneemt aan het olympisch toernooi in Tokio, verruilt landskampioen Polar Bears voor CN Mataró uit Barcelona.

Van de Kraats voegt zich bij de Spaanse topclub bij mede-international Vivian Sevenich, die ook het eerste contact legde. „Ik heb een aantal keer gebeld met coach Dani Ballart over de plannen met het team en mij als speelster”, aldus Van de Kraats op waterpolo.nl.

„Mataró kwam me voor als een omgeving waar ik me thuis zou voelen. Met een goede coach en een prachtig zwembad. Daarnaast is Spanje een sterke competitie en speelt Mataró Euro League, dat was voor mij ook een must. Het voelt allemaal als de juiste stap in mijn ontwikkeling. Ik denk dat ik er veel kan leren.”

’Linkshander’ Van de Kraats was met het Nederlands team actief op het WK van 2019 in Zuid-Korea, het EK 2020 in Boedapest en dwong afgelopen januari op het olympisch kwalificatietoernooi een ticket af voor de Spelen. Op dat toernooi eindigde ze als derde op de topscorersranglijst.

Olympische Spelen: IOC biedt Japan medische hulp aan

09.23 uur: Het Internationaal Olympisch Comité biedt Japan extra medisch personeel aan om bij te staan tijdens de Olympische Spelen in Tokio, die over een kleine twee maanden beginnen. Daarmee wil het IOC de druk op het Japanse zorgsysteem verlichten, aldus voorzitter Thomas Bach.

Het gastland van de Spelen gaat gebukt onder een nieuwe golf van coronabesmettingen en de roep onder de bevolking om de Spelen af te gelasten klinkt steeds luider. De unie van Japanse artsen deed onlangs een klemmend beroep op de regering om het sportevenement te schrappen. Volgens de artsen is het onmogelijk en onverantwoord om de Spelen te houden tijdens de pandemie. Ze vrezen dat de ziekenhuizen de druk niet aankunnen.

Bach benadrukte woensdag nogmaals dat de Spelen in Tokio en ook de Paralympische Spelen voor iedereen veilig zullen zijn, zowel voor de sporters als voor de Japanse gemeenschap. De Duitser zei dat 80 procent van de atleten en begeleiders die naar Tokio komen gevaccineerd zullen zijn. Het medische personeel dat het IOC aanbiedt, kan helpen bij het uitvoeren van de maatregelen die zijn genomen in het olympisch dorp en de wedstrijdaccommodaties om het virus te weren.

Golf: Ook commotie om Super League in golf

08.50 uur: De plannen voor een zeer lucratieve Super League in het golf zorgen voor commotie in aanloop naar het PGA Championship op Hawaï, het tweede majortoernooi van dit jaar. De Amerikaanse tour PGA heeft de spelers al gewaarschuwd; wie zich inlaat met deze nieuwe golfcompetitie, wordt meteen geschorst van de tour.

De Britse krant Daily Telegraph onthulde eerder deze maand dat investeerders uit Saudi-Arabië een plan voor een alternatief wereldwijd golfcircuit hebben dat los komt te staan van de bestaande mondiale tours (zoals de Europese en de Amerikaanse tour). De spelers kunnen tientallen miljoenen euro’s verdienen in die toernooien. Volgens het goed ingevoerde Golf Channel zijn vertegenwoordigers deze week op Hawaï om golfers te paaien voor de Super League.

De Noord-Ier Rory McIlroy is geen voorstander. Hij vindt de Super League niets meer dan ’geld graaien’. De Engelsman Lee Westwood staat er anders in. „Ik ben bijna 50 en als ik het aanbod zou krijgen voor 50 miljoen dollar te komen golfen, hoef ik daar niet lang over na te denken. Er is duidelijk heel veel geld beschikbaar, maar ik snap ook de reactie van de bestaande tours. Zij voelen zich bedreigd en slaan meteen terug. Ik zie echter ook de voordelen”, aldus Westwood.

Directeur Seth Waugh van de Amerikaanse PGA waarschuwt vooral jonge spelers. „Snel veel geld verdienen voelt eventjes goed, maar wie een carrière van 20 jaar nastreeft, moet vooral aan de lange termijn denken”, aldus de PGA-baas, die al een bonussysteem voor beroemde spelers heeft bedacht om ze ervan te weerhouden de overstap naar de Super League te maken. „Ik denk overigens niet dat er sprake is van een vijandige overname. Het golf verkeert niet in een crisis. Ik denk dat de spelers beter bediend worden dan ooit.”

Voetbal: Trainer Young Boys naar Bayer Leverkusen

07.38 uur: Trainer Gerardo Seoane van de Zwitserse kampioen Young Boys wordt de nieuwe coach van de Duitse club Bayer Leverkusen. Dat melden diverse Duitse media. De 42-jarige Zwitser zal een contract van 2 jaar tekenen en de club uit Bern ontvangt een afkoopsom van ongeveer 2 miljoen euro, omdat Seoane nog een contract heeft bij Young Boys dat loopt tot en met 2023. De clubs hebben de transfer nog niet bevestigd.

Leverkusen ontsloeg eind maart Peter Bosz. De Nederlandse trainer presteerde volgens de clubleiding ondermaats. Hannes Wolf, een jeugdtrainer van de Duitse voetbalbond, is tot het einde van dit seizoen de interim-coach. Leverkusen staat zesde in de Bundesliga.

Seoane veroverde de afgelopen drie seizoenen met Young Boys de landstitel. De club won dit seizoen ook de Zwitserse beker, maar werd in de achtste finales van de Europa League uitgeschakeld door Ajax.

Basketbal: Tatum loodst Celtics met 50 punten naar play-offs NBA

07.18 uur: De basketballers van Boston Celtics hebben zich verzekerd van deelname aan de play-offs in de NBA. De ploeg won de barrage in de oostelijke divisie met 118-100 van Washington Wizards en eindigde daardoor als zevende in de stand. Tegenstander in de eerste ronde van de play-offs is Brooklyn Nets.

Jayson Tatum was de uitblinker bij Boston Celtics. Hij maakte liefst 50 punten. Ploeggenoot Kemba Walker noteerde 29 punten voor de Celtics. Bij de verliezende ploeg uit Washington was vedette Russell Westbrook goed voor 20 punten en 14 rebounds. De Wizards hebben nog altijd kans de play-offs te halen. De ploeg speelt nog een beslissende barrage tegen Indiana Pacers.

Voetbal: Play-offs om Europees ticket van start met publiek

07.00 uur: Woensdagavond beginnen de play-offs met als inzet een ticket voor Europees voetbal. Feyenoord neemt het om 21.00 uur thuis op tegen stadgenoot Sparta, FC Utrecht wacht om 18.45 uur een thuiswedstrijd tegen FC Groningen.

Bij beide duels mag publiek aanwezig zijn. Bij de Rotterdamse derby zijn 6500 fans welkom, FC Utrecht mag maximaal 3000 fans in De Galgenwaard toelaten. Maandagavond was Feyenoord - Sparta al binnen twee uur ’uitverkocht’, dinsdagmiddag om 12.30 uur had FC Utrecht nog niet alle tickets verkocht.

De winnaars van beide duels spelen zaterdagavond de finale. De winnaar van de play-offs ontvangt een ticket voor de tweede voorronde van de nieuwe Conference League. Mocht Feyenoord verliezen, dan betekent dat het afscheid van trainer Dick Advocaat, die na dit seizoen wordt opgevolgd door Arne Slot.

Feyenoord, FC Utrecht, FC Groningen en Sparta zijn de nummers 5 tot en met 8 van afgelopen seizoen.