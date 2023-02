Premium Het beste van De Telegraaf

PSV kijkt na incident kritisch naar organisatie Veldbestormer was bekend als probleemsupporter en had al stadionverbod

Een supporter van PSV heeft zich donderdagavond schandalig gedragen. Ⓒ ANP/HH

EINDHOVEN - Na het ernstige incident in de slotfase van PSV-FC Sevilla, waarbij een veldbestormer doelman Marko Dmitrovic aanviel, houdt de Eindhovense club de eigen veiligheidsorganisatie tegen het licht. Dat heeft algemeen directeur Marcel Brands aangegeven na de met 2-0 verloren wedstrijd, waardoor PSV is uitgeschakeld in de Europa League. „Daar gaan we ook naar kijken. Ik ben al even bij de stewards geweest en die zijn aangeslagen door wat er is gebeurd”, vertelde Brands na de wedstrijd.