Froome: ’Ik heb nog een operatie nodig’

De viervoudig winnaar van de Tour de France crashte in juni bij de verkenning van de tijdrit in de Dauphiné hard tegen een muur en liep breuken op in zijn dijbeen, heup, elleboog, ribben en een nekwervel.

Froome onderging een urenlange operatie en lag weken in het ziekenhuis. De artsen vertelden de renner dat hij zes maanden nodig zou hebben om te revalideren. Froome herstelde echter sneller dan verwacht.

Eind september zat hij weer voor het eerst op de fiets zelfs. Het was de bedoeling dat Froome bij het criterium in de Japanse stad Saitama zijn officiële rentree in het peloton maakte, maar dat deed hij uiteindelijk toch niet. Wel verkende hij het olympische parcours.

Toch moet hij nog een keer op de operatietafel liggen, voor zijn elleboog en heup. Dat vindt de Brit niet erg. Sterker nog, hij voelt zich een gezegend mens. „Ik heb ongelofelijk veel geluk dat ik al even op de fiets heb gezeten in deze fase. Ik heb veel blessures opgelopen en heb nog een operatie nodig. Het metaalwerk in mijn heup en elleboog moet verwijderd worden. Het gaat heel goed, maar er is nog een lange weg te gaan”, zegt hij tegen Eurosport.

