Marco Haller verrast Van Aert in Hamburg

De ogen van wielerliefhebbers mogen deze dagen dan allemaal op de Vuelta in Nederland gericht zijn. Qua sprinters kan het deelnemersveld niet opboksen tegen dat van de BEMER Cyclassics in en om Hamburg. Fabio Jakobsen, die voor het eerst in de trui van Europees kampioen reed, Dylan Groenewegen, Wout van Aert, Jasper Philipsen, Caleb Ewan, Arnaud Démare en enkele andere rappe mannen verschenen allemaal aan de start.

Al vroeg in de wedstrijd kozen Anthony Jullien, Jacopo Mosca en Yevgeniy Gidich voor de aanval. Het drietal kreeg in de finale het gezelschap van Ide Schelling. Daarmee zat hij uit het gedrang, want op ongeveer dertig kilometer van de streep was er een flinke valpartij. Onder andere Jakobsen verloor daardoor het contact met de voorste groep.

Ondertussen had Schelling een voor een zijn medevluchters achter zich gelaten en reed hij op 25 kilometer van de meet solo. Hij wed echter even later voorbij gesneld door het door de val flink verkleinde peloton. Daaruit ging Wout van Aert met Jhonathan Nravaez, Marco Haller, Patrik Konrad en Quinten Hermans ten aanval.

Konrad en Haller speelden het feit dat ze ploeggenoten waren goed uit. Konrad trok in de laatste kilometers lang door, waarna Haller Van Aert en Hermans verraste in de sprint.