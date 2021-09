Lewis Hamilton: ’Hij wist wat er ging gebeuren’

Hamilton had de crash wel gevoeld, maar voelt zich oké. „Ik ben een beetje stijf, en heb wat pijn aan mijn nek omdat de auto daar landde, maar het gaat ok”, zei Hamilton nadat de Grand Prix was afgelopen tegenover Sky Sports.

En wat herinnert hij zich van de crash met Verstappen? „Gewoon van wat ik me herinner, racete ik zo hard als ik kon, kwam net voorbij Lando en kwam aan de leiding. Toen een pitstop. Ik kwam naar buiten, zag Daniel voorbij gaan en zorgde ervoor dat ik ruimte overhield. Ik ging de eerste bocht in met een voorsprong en in de tweede lag hij ineens boven op me.”

Stewards

In de eerste bocht van de race hadden de twee elkaar ook al geraakt. Bij de chicane raakten Hamilton en Verstappen elkaars wielen en ging Hamilton over de kerbstones. De Brit vindt dat Verstappen in het midden van de race hetzelfde had moeten doen. „Hij had absoluut moeten doen wat ik deed bij bocht vier in de ronde. Ik ging om de buitenkant heen, ik gaf voorrang. Dat is racen. Hij wist wat er ging gebeuren. Hij wist dat hij over de kerbs zou gaan. We gaan naar de stewards en dan zien we wel.”

Hij sluit af: „Ik weet zeker dat we zullen praten als we bij de stewards komen. Hoe het nu verder moet met ons twee? Ik weet het niet.”