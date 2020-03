Oranje-fans (her)beleven EK 1988

Zo ook de familie Tigelaar uit het Drentse Hoogeveen. Vader Ruben, die als 7-jarig jochie het Nederlands elftal 32 jaar geleden de Europese titel zag veroveren, zit met zijn vriendin Mirjam en zoontjes Finn (11) en Hidde (8) aan de buis gekluisterd. En dat doen ze in stijl, want het hele gezin is uitgedost in het oranje.

„Zelfs onze kat Max kijkt mee”, zegt Ruben Tigelaar met een lach, terwijl het geluid van de NOS-uitzending door de kamer schalt. „We maken van de nood een deugd. Ik wil mijn boys graag laten zien hoe mooi het is om kampioen te worden. Dit hoort ook bij de opvoeding.”

Terugspeelbal

Zijn zoontjes kijken geconcentreerd mee en juichen uitbundig bij elk doelpunt van Oranje. Maar af en toe schieten ze ook in de lach, bijvoorbeeld als een van de keepers een terugspeelbal gewoon in de handen pakt.

„En ik kreeg de vraag hoe goed Ruud Gullit en Marco van Basten eigenlijk waren. Toen ik heb ik maar gezegd: ’Het spel ging wat langzamer toen, maar je kunt die twee spelers vergelijken met Messi en Ronaldo’. Het is verschrikkelijk welke gevolgen het coronavirus heeft, maar deze uitzending zorgt voor een welkome afleiding.”