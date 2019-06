Martens weet hoe Oranje Kameroen kan slopen

„Met veel beweging, een hoog baltempo en veel dynamiek in de ploeg. Dan kunnen we Kameroen kapotspelen”, zei de linksbuiten van FC Barcelona, voordat ze samen met haar ploeggenotes een kijkje nam op het veld van het Stade du Hainaut in Valenciennes.

Het onderkomen van de Franse tweedeklasser heeft 25.000 rode stoeltjes, die zaterdag in principe allemaal bezet zullen zijn met veelal Nederlandse fans. De KNVB en de FIFA hebben alle kaarten verkocht voor het duel tussen de kampioen van Europa en de nummer 3 van Afrika.

„Laat al die mensen maar komen. Al dat geschreeuw en gejuich kan ons aan de overwinning helpen”, zegt Martens. „We zullen waarschijnlijk veel aan de bal zijn. Kameroen is fysiek sterk, ze lopen op alles en zijn heel opportunistisch. Het zou mooi zijn als we snel kunnen scoren. Al gaf die goal in de laatste minuut tegen Nieuw-Zeeland ook een heerlijk gevoel.”

