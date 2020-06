Asensio kan na droomrentree weer lachen

De aanvaller van Real Madrid kwam in de thuiswedstrijd tegen Valencia in de 74e minuut in het veld en was direct trefzeker. Asensio gaf even later ook de assist bij de 3-0 van Karim Benzema.

„Ik heb maanden op dit moment gewacht”, zegt Asensio, die in juli tijdens de voorbereiding op het nieuwe seizoen een zware knieblessure opliep. De 24-jarige Spaanse international scheurde de voorste kruisband van z’n linkerknie tijdens een oefenduel met Arsenal op Amerikaanse bodem.

„Er volgden veel dagen van hard werken, opofferingen en doorzettingsvermogen. Ik draag dit doelpunt op aan alle mensen die me geholpen hebben tijdens m’n lange revalidatie. De lach is terug”, schrijft Asensio bij een foto waarop te zien is hoe hij met een brede grijns zijn doelpunt tegen Valencia viert.

Trainer Zinedine Zidane is blij met de terugkeer van zijn creatieve aanvaller. „Vooral voor hem betekent dit doelpunt veel. We zijn heel blij dat hij er weer bij is”, aldus de Fransman.