Liverpool mét Van Dijk, maar zonder Wijnaldum in finale van WK clubs

De Nederlandse verdediger is voldoende hersteld van een griep. Van Dijk ontbrak eerder in Doha nog in de halve eindstrijd tegen Monterrey.

Georginio Wijnaldum begint op de bank. De middenvelder arriveerde al geblesseerd in Qatar, waardoor hij in de wedstrijd tegen de Mexicanen helemaal niet van de partij was. Ook de Nederlandse jeugdspelers Sepp van den Berg en Ki-Jana Hoever zitten op de bank.

Coach Jürgen Klopp laat Sadio Mané, Trent Alexander-Arnold en Roberto Firmino nu wel van het begin meedoen. Deze drie 'vaste' basisspelers begonnen tegen Monterrey op de bank. Firmino maakte als invaller het winnende doelpunt, 2-1.