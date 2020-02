Hans Hateboer grote man bij indrukwekkend Atalanta

Hateboer zette Atalanta na een kwartier spelen op voorsprong. De opgestoomde vleugelverdediger kwam bij een voorzet vanaf links goed voor zijn man en tikte de bal van dichtbij, via het been van Valencia-doelman Jaume Domènech, tegen de touwen.

Josip Ilicic deed Valencia, dat Ajax in de groepsfase dwarszat, vlak voor rust extra pijn en verdubbelde de score met een snoeihard schot met rechts.

De 3-0, een gekrulde poging van afstand van Remo Freuler, was een pareltje, maar niet het slotstuk van de avond. Dat leek op naam te komen van Hateboer, die na ruim een uur spelen na een rush over rechts voor de tweede keer raak schoot. Echter, Valencia kwam via Denis Tsjerysjev nog terug tot 4-1. Daar bleef het bij.

De Roon

Naast Hateboer begonnen ook Marten de Roon en Robin Gosens in de basis bij Atalanta. Lennart Czyborra, deze winter nog overgenomen van Heracles Almelo zat de gehele wedstrijd op de bank, evenals Jasper Cillessen aan Valencia-zijde.

Sneijder, Seedorf & Stam

Dankzij zijn treffers schaarde Hateboer zich in een rijtje met Wesley Sneijder (Internazionale), Clarence Seedorf en Jaap Stam (beiden AC Milan), die eveneens namens een Italiaanse club trefzeker waren in de knock-outfase van de Champions League.