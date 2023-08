Ajax op hoofdlijnen rond met spits Chuba Akpom

De bronnen bevestigen de eerdere berichtgeving van The Athletic dat de Amsterdammers overeenstemming hebben met Championship-club Middlesbrough over de transfersom van de aanvaller, die in de Johan Cruijff ArenA de concurrentie moet aangaan met Brian Brobbey. Ajax betaalt 12 miljoen euro vast en maximaal twee miljoen euro aan bonussen voor Akpom, die afgelopen seizoen 28 keer scoorde in 38 competitieduels.

Keeperskwestie deze week besproken

De schouderblessure van Geronimo Rulli bezorgt Ajax hoofdbrekens. De kwestie wordt deze week besproken. Maar de kans is groot dat Ajax het seizoen ingaat met Jay Gorter, de onlangs aangetrokken Diant Ramaj en jeugdkeeper Charlie Setford. Remko Pasveer behoort ook nog tot de selectie, maar is geblesseerd. Als er nóg een doelman wordt aangetrokken, dan heeft Ajax bij de terugkeer van Pasveer en Rulli een keeperoverschot.

Na het duel met Heracles Almelo (4-1) zei Maurice Steijn dat er nog altijd geen akkoord is tussen Ajax en Dinamo Zagreb over de transfer van Josip Sutalo. De trainer van Ajax gaf echter aan er alle vertrouwen in te hebben dat de centrale verdediger naar Amsterdam komt.