Spaanse pers ziet nog altijd niet gewenste niveau Frenkie de Jong bij FC Barcelona

Frenkie de Jong (m) baalt van uitschakeling in Copa del Rey. Ⓒ AFP

FC Barcelona ging donderdagavond onderuit in Baskenland, toen het in de kwartfinale van de Copa del Rey - de Spaanse beker - in de blessuretijd verloor van Athletic Bilbao. Bij de Catalanen kreeg Frenkie de Jong een basisplaats, maar volgens Spaanse media kon de middenvelder het verschil niet maken in San Mamés, ook al had hij overduidelijk een strafschop verdiend.