Frank de Boer: ’Dat raakt me best wel’

Frank de Boer Ⓒ Nick Tol

ATLANTA - Een zongebruind hoofd, een afgetraind lijf en een vrolijk humeur. Het gaat lekker met Frank de Boer (49) en dat is aan hem te merken ook. De hoofdcoach van Atlanta United kende een moeizame start van het seizoen, maar heeft het inmiddels aardig op de rit in de Verenigde Staten. Zowel privé als sportief heeft hij het naar zijn zin. „Ik sport ontzettend veel, eet heel gezond en voel me fitter dan in mijn tijd als voetballer. Daardoor ben ik ook een stuk frisser in m’n hoofd.”