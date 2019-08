Stam geeft duidelijkheid over Feyenoord-doelman

Dat heeft trainer Jaap Stam vrijdagmiddag op de persconferentie richting het thuisduel met Sparta duidelijk gemaakt. „Justin Bijlow is een tijdje geblesseerd geweest en heeft zich niet kunnen laten zien in de voorbereiding”, verduidelijkte de coach.

„Als Justin fit is, wordt hij niet direct weer eerste keuze. Dat blijft Kenneth”, aldus Stam, wiens voorganger Giovanni van Bronckhorst vorig seizoen wel opteerde voor Bijlow als eerste doelman. De van FC Utrecht overgekomen Nick Marsman is derde keeper bij de Rotterdammers.

Stam gaf te kennen dat Sam Larsson waarschijnlijk beschikbaar is voor het duel met Sparta. De Zweed moest in de laatste oefenwedstrijd tegen Southampton naar de kant omdat hij een tik tegen zijn heup had gekregen. Luciano Narsingh kan ook minuten maken, maar is volgens zijn trainer nog niet klaar voor een hele wedstrijd.