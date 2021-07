Perr Schuurs sluit vertrek bij Ajax uit: ’Ik ben hier nog niet klaar’

Schuurs heeft zijn doelen duidelijk voor ogen. „De Champions League winnen, de eredivisie winnen en de beker winnen. En natuurlijk zelf veel spelen en mezelf doorontwikkelen”, vertelt hij in gesprek met Ajax TV.

Met Jong Oranje reikte hij op het EK tot de halve finale. Het elftal van bondscoach Erwin van de Looi verloor hierin met 1-2 van Duitsland. Schuurs nam de Nederlandse treffer voor zijn rekening en speelde het hele toernooi uitstekend. Het leverde hem zelfs een plaatsje op in het beste team van het EK.

„Ik heb mezelf goed kunnen laten zien en dat is voor mij persoonlijk heel belangrijk”, blikt de verdediger terug. „Dat ik in het sterrenelftal stond, was heel mooi. Het is een groot toernooi voor onze leeftijd en als je dan in het beste team staat, ben je daar wel trots op. Na het EK hebben een paar clubs zich ook gemeld, maar voor mij was het wel duidelijk. Natuurlijk is het mooi en een compliment als bepaalde clubs zich melden, maar ik ben hier nog niet klaar.”

Schuurs kwam in 2018 over van Fortuna Sittard en hoewel hij bij Jong Oranje op het EK verzekerd was van een basisplaats, wisselde hij bij Ajax het afgelopen seizoen tussen de bank en de basis. „Ik ben nog jong en dan heb je ups and downs. Die heb ik het afgelopen seizoen ook gehad. Veel leermomenten, maar ook veel goede wedstrijden. Je moet er een lijn in vinden om het steeds constanter te maken. Iedereen maakt zoiets mee in de ontwikkeling, daar moet je goed mee kunnen omgaan” , aldus de jonge verdediger.

Schuurs kwam vorig seizoen tot 27 duels in de Eredivisie en stond zes keer aan de aftrap van Champions League-wedstrijden.